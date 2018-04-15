ماي تبرر للبرلمان أسباب انضمامها إلى ضرب سوريا

أفاد مكتب رئاسة الوزراء البريطاني، بأن تيريزا ماي، ستشرح يوم الاثنين، للبرلمان الأسباب التي دفعتها للانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا.

وجاء في خطاب من المكتب حصلت وكالة "تاس" على نسخة منه، أن رئيسة الوزراء البريطانية، ستلفت الانتباه إلى أن الضربات الصاروخية التي نفذت في ليلة السبت الماضي كانت في مصلحة بريطانيا.

إقرأ المزيد

وقالت ماي في الخطاب: "اسمحوا لي أن أكون واضحة تماما - لقد فعلنا ذلك لأنه يتجاوب مع مصالحنا الوطنية، ومن مصلحتنا الوطنية منع الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية في سوريا، والدفاع عن الإجماع العالمي بخصوص أنه لا يمكن استخدام مثل هذه الأسلحة".

ولم تشكك ماي في استخدام القوات الحكومية السورية المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية.

المصدر: تاس