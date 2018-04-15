مركز المصالحة الروسي: أكثر من 59 ألف مدني عادوا لمنازلهم في الغوطة الشرقية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 59 ألف سوري عادوا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية نتيجة للعملية الإنسانية التي قام بها المركز.

وقال يفتوشينكو: "بفضل الجهود التي يبذلها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، و(جهود) الحكومة السورية، عاد 59003 من أهالي الغوطة الشرقية إلى منازلهم، قادمين من مخيمات اللاجئين والإيواء المؤقت".

بالإضافة إلى ذلك أكد يفتوشينكو أنه تم تقديم خلال اليوم الماضي، مساعدات إنسانية للمدنيين في بلدة الكسوة في دمشق وبلدة تل حاصل في ريف حلب. وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية 2.9 طن.

وأشار إلى أن الأطباء العسكريين الروس، قدموا خلال اليوم الماضي المساعدة الطبية لـ 133 سوريا بما في ذلك 66 طفلا.

من جانب آخر، أكد أن "مركز المصالحة يقدم المساعدة الشاملة لضمان العمل بحرية وأمن ودون إعاقة، لممثلي البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر: تاس