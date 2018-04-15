العراق يطارد فلول "داعش" على حدوده مع ثلاث دول

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، الأحد، انطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق هامة من العراق وصولا إلى الحدود السورية والأردنية والسعودية.

وأفاد العميد يحيى رسول، بتطهير المناطق الواقعة غربي نينوى وهي المحلبية، (جنوبي تلعفر)، سنجار إلى أم جريس في الحدود الدولية إلى مناطق البعاج - القيروان الكراح، شمال بغداد.



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وأضاف أن قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بعملية تطهير مناطق جنوبي الحضر وشمالي الصينية إلى وادي المعالف، شمال بغداد أيضا، من مخلفات وبقايا تنظيم "داعش".

وتابع قائلا إن قطعات عمليات الأنبار، باشرت تفتيش مناطق عكاشات - الرطبة شمالي طريق الخط السريع الرابط بين غربي العراق والحدود الأردنية، بالإضافة إلى تفتيش قيام قيادة عمليات الجزيرة مناطق أعالي الفرات الممتدة من راوة - الرمانة، غربي الأنبار، على الحدود العراقية السورية، شمالا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات نينوى.

كما شملت عمليات التفتيش مناطق وادي حوران، أكبر وديان العراق الواقع في محافظة الأنبار، ويمتد لمسافة 350 كلم من الحدود العراقية - السعودية.

وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، أن القوات تمكنت من تدمير معسكر ومضافات لعصابات "داعش"، في المناطق المذكورة.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر "داعش" في الصحراء بعدما لجأوا إليها هروبا من المدن المحررة.

المصدر: وكالات