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إصابة 3 فلسطينيين عند حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي

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إصابة 3 فلسطينيين عند حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي
Reuters JACK GUEZ
(صورة أرشيفية)
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أصيب ثلاثة فلسطينيين، بالرصاص الحي إثر إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 وأوضحت مصادر طبية في القطاع، أن شابا فلسطينيا أصيب برصاصة في الفخذ، قرب مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في القدم داخل مخيم العودة شرق مدينة غزة وثالث شرقي جباليا.

في غضون ذلك، تمكن شبان جنوبي قطاع غزة من توجيه قنبلة حارقة عبر طائرة ورقية، إلى الجانب الآخر من الحدود مع قطاع غزة.

وبث الناشطون صورا لطائرة ورقية في أسفلها زجاجة حارقة مشتعلة وهي تسقط في حقل زراعي وتسببت باندلاع حريق سيطر عليه الجنود الإسرائيليون.

المصدر: معا

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