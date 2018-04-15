إصابة 3 فلسطينيين عند حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي
أصيب ثلاثة فلسطينيين، بالرصاص الحي إثر إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية في القطاع، أن شابا فلسطينيا أصيب برصاصة في الفخذ، قرب مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في القدم داخل مخيم العودة شرق مدينة غزة وثالث شرقي جباليا.
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة @arab48websitehttps://t.co/xU3YZohsdp— موقع عرب 48 (@arab48website) 15 апреля 2018 г.
في غضون ذلك، تمكن شبان جنوبي قطاع غزة من توجيه قنبلة حارقة عبر طائرة ورقية، إلى الجانب الآخر من الحدود مع قطاع غزة.
وبث الناشطون صورا لطائرة ورقية في أسفلها زجاجة حارقة مشتعلة وهي تسقط في حقل زراعي وتسببت باندلاع حريق سيطر عليه الجنود الإسرائيليون.
إعلام الاحتلال ينشر فيديو يظهر الحرائق التي اندلعت في غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزة#مسيره_العوده_الكبري#GreatReturnMarch#Gaza#غزة#ثائرون_فلسطينيون#فريق_نبض_الأقصىpic.twitter.com/xof1N1QoWT— تامر السلطان #Gaza (@tameralsoltan) 15 апреля 2018 г.
شبان يطلقون صافرات الإنذار قبالة موقع "ملكة" العسكري شرق غزة قبل قليل.— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2018 г.
تصوير يحيى حلس pic.twitter.com/P0ajnVRl3v
المصدر: معا