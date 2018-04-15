صورة للعاهل السعودي الملك سلمان في القمة العربية تنال إعجاب المغردين

تدوال النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سلمان بن عبد العزيز نالت إعجابهم، وقد رافقتها تعليقات إعجاب ومحبة للعاهل السعودي.

وكان المصور بندر الجلعود قد التقط الصورة يوم الأحد خلال القمة العربية في الظهران، ونشرها على حسابه في تويتر لتجد سيلا من التداول والإعجاب.

وفي مايلي بعض تعليقات المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:

#القمة_العربية29

#القمة_العربية_بالظهران#iglt#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز



الحاكم اللي غير قوله فلا دَل

يلوي ذراع الكون وهو في محله



سلمان وحده لي حكى يسكت الكل

السيف سيفه والعداله تسله pic.twitter.com/OmKGwZ2hRv — 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) 15 апреля 2018 г.

وانطلقت الأحد 15 أبريل 2018 في مدينة الظهران بالسعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".

المصدر: وكالات + "سبق"