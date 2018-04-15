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صورة للعاهل السعودي الملك سلمان في القمة العربية تنال إعجاب المغردين

أخبار العالم العربي

صورة للعاهل السعودي الملك سلمان في القمة العربية تنال إعجاب المغردين
Reuters / Handout
العاهل السعودي الملك سلمان
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تدوال النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سلمان بن عبد العزيز نالت إعجابهم، وقد رافقتها تعليقات إعجاب ومحبة للعاهل السعودي.

وكان المصور بندر الجلعود قد التقط الصورة يوم الأحد خلال القمة العربية في الظهران، ونشرها على حسابه في تويتر لتجد سيلا من التداول والإعجاب.

وفي مايلي بعض تعليقات المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:

وانطلقت الأحد 15 أبريل 2018 في مدينة الظهران بالسعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".

المصدر: وكالات + "سبق"

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