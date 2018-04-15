صورة للعاهل السعودي الملك سلمان في القمة العربية تنال إعجاب المغردين
تدوال النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سلمان بن عبد العزيز نالت إعجابهم، وقد رافقتها تعليقات إعجاب ومحبة للعاهل السعودي.
وكان المصور بندر الجلعود قد التقط الصورة يوم الأحد خلال القمة العربية في الظهران، ونشرها على حسابه في تويتر لتجد سيلا من التداول والإعجاب.
وفي مايلي بعض تعليقات المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:
هيبة ملك 🇸🇦— أخبار الحد الجنوبي (@saudi_sniper1) 15 апреля 2018 г.
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اللهم احفظ ملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
واطل في عمره
.#قمه_الظهران#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز#القمه_العربيه29pic.twitter.com/EVH0LAHoIR
#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز— Dr.Alaa🎖 (@AlaaGhamdi99) 15 апреля 2018 г.
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الـهيبه والـفخامـه بصـوره❤️🇸🇦 pic.twitter.com/Hu0W1p6r7v
حفظك الله ونصرك لوطنك وشعبك وللامة والعربية والاسلامية #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/PWe2jXnUVI— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) 15 апреля 2018 г.
#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز :— فهد محمد العبداللطيف (@FahadteefF) 15 апреля 2018 г.
(أؤكد لكم أن أمتنا العربية ستظل رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها)#قمه_الظهران#قمة_العرب#قمة_القدس#القمة_العربية29#القمة_العربية#القمة_العربية_29#القمة_العربية_2018
"الأراضي العربية عصيه ضد الأطماع" pic.twitter.com/rjAaU3XUpo
#القمة_العربية29— 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) 15 апреля 2018 г.
#القمة_العربية_بالظهران#iglt#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز
الحاكم اللي غير قوله فلا دَل
يلوي ذراع الكون وهو في محله
سلمان وحده لي حكى يسكت الكل
السيف سيفه والعداله تسله pic.twitter.com/OmKGwZ2hRv
كبير العرب .. وفخرهم .. وسندهم ..— بدر السعيّد (@BADER_AL_SAEED) 15 апреля 2018 г.
سيدي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز .. pic.twitter.com/zEwvkmEfju
هذا ملكنا من يباهينا بملك💚..— عـبد الرحـمن بن مـساعد (@a_musaads3) 15 апреля 2018 г.
#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/Ak1T7ZBbIF
وانطلقت الأحد 15 أبريل 2018 في مدينة الظهران بالسعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".
المصدر: وكالات + "سبق"