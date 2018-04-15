مظاهرات في العراق للتنديد بالعدوان الثلاثي على سوريا

انطلقت في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى اليوم، مظاهرات للتنديد بالعدوان الثلاثي الغربي على سوريا.

وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير، وسط بغداد، وهم يرفعون الأعلام العراقية والسورية، تلبية لدعوة الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر.

كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى منها النجف والبصرة وبعقوبة.

وكان الصدر دعا العراقيين بكافة أطيافهم "عربا وكردا وسنة وشيعة وباقي الأديان" للخروج في تظاهرة حاشدة وسلمية "ليترجموا رفضهم للظلم والتعدي على الشعوب عامة والشعب السوري خاصة".

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المصدر: وكالات