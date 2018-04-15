بوتين وروحاني يبحثان تداعيات العدوان الثلاثي على سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتيفا مع نظيره الإيراني حسن روحاني تداعيات الضربات الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة وحليفتيها بريطانيا وفرنسا على سوريا.

وقال الكرملين في بيان اليوم الأحد: "اتفق الجانبان خلال المكالمة الهاتفية أن الغارات ( العدوان الثلاثي على سوريا) تعتبر عملا مخالفا للقوانين الدولية، ويُلحق ضررا جديا بأفق التسوية السياسية للأزمة السورية. وشدد الرئيس فلاديمير بوتين أن استمرار مثل هذه الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة سيُفضي حتما إلى فوضى في العلاقات الدولية".

وذكر بيان الكرملين، أن الرئيسين ناقشا الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك الوضع في اليمن، كما توافق الجانبان على أن يطورا العلاقات البينية والتعاون الثنائي وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وكان الرئيس بوتين قد أجرى مكالمة هاتفية في وقت سابق اليوم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث خلالها الجانبان وضع سوريا وتسوية أزمتها.

المصدر: "إنترفاكس"

علي الخطايبة