البابا يعبّر عن قلقه تجاه الأحداث في سوريا

عبّر بابا الفاتيكان فرنسيس عن قلقه لما تشهده سوريا من أحداث، ودعا زعماء العالم إلى ضمان سيادة العدالة والسلام في العالم وفي المنطقة.

وورد في بيان للبابا نشر على موقع Vatican News: "أشعر بالقلق العميق إزاء الوضع الدولي الراهن، حيث أنه بالرغم من وجود الأدوات المتاحة أمام المجتمع الدولي، إلا أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق الاتفاق على عمل مشترك من أجل السلام في سوريا ومناطق أخرى من العالم".

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وحثّ البابا زعماء العالم على ضمان سواد العدالة والسلام في العالم والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد استهدفت فجر أمس السبت، عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في مدينة دوما في ريف العاصمة السورية دمشق قبل أسبوع.

المصدر: vaticannews.va