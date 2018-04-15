حزب العمال البريطاني: سنبحث مدى شرعية الضربات البريطانية على سوريا

دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إلى التصويت في برلمان بلاده للوقوف على مدى شرعية انخراط بريطانيا في العدوان الثلاثي على سوريا مؤخرا.

وقال كوربين إن الأسس القانونية التي تم الاستناد إليها في توجيه الضربات لسوريا تتطلب بحثها، مضيفا أنه كان سيؤيد أي تحرك مدعوم من مجلس الأمن الدولي فقط.

وتابع في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أقول لوزير الخارجية.. ورئيسة الوزراء: أين سندكما القانوني؟".

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وأضاف: "الأساس القانوني كان يجب أن يكمن في الدفاع عن النفس أو في تفويض مجلس الأمن الدولي. التدخل لأسباب إنسانية مفهوم وقابل للنقاش من الناحية القانونية في الوقت الحالي".

المصدر: "رويترز"

نتاليا عبدالله