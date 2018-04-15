الأسد مستعد لتنظيم انتخابات تعددية والإفادة من التجربة الروسية

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن اهتمامه بالتجربة الروسية في تنظيم الانتخابات على أساس تعددي، مشيرا إلى استعداده التام لاقتباس هذه التجربة في بلاده.

وقال دميتري سابلين عضو مجلس "الدوما" الروسي، ومنسق مجموعة المجلس للعلاقات مع البرلمان السوري: "الرئيس الأسد أبدى اهتمامه بتجربة روسيا في تنظيم العمل الحزبي والبرلماني وأشار إلى أهمية ذلك بالنسبة إلى سوريا متعددة الأديان والطوائف، شأنها شأن روسيا في ذلك".

وأضاف سابلين في حديث للصحفيين أعقب استضافة الأسد وفدا برلمانيا روسيا يوم أمس: "أكد الرئيس السوري أن العمل البرلماني يحظى بأهمية قصوى بالنسبة إليه، ولاسيما اليوم في ظل مساعي إعادة رسم الخريطة السياسية للعالم".

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كما شدد الأسد حسب سابلين على "أهمية العمل النيابي المشترك على المنصات البرلمانية في بلدان العالم".

المصدر: وكالات