موغريني تؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية وحل الدولتين للقضية الفلسطينية

أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية برعاية أممية، وعلى مبدأ حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت موغيريني في القمة العربية الـ29 في مدينة الظهران السعودية، اليوم: "شهدنا استخدام أسلحة كيميائية على مشارف دمشق وهو أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك. نؤكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة".

وعلى الحلبة الفلسطينية، أضافت موغيريني: "الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن العمل لصالح حل الدولتين عبر التفاوض بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا وكافة الدول العربية والأطراف المعنية. يجب الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، فالحل الوحيد هو حل الدولتين، ونؤكد على أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

المصدر:RT

نتاليا عبدالله