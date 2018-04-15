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لندن تهدد بخيارات تبحثها إذا "استخدم الأسد الكيميائي مجددا"

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لندن تهدد بخيارات تبحثها إذا
AFP Attila KISBENEDEK
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
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هدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بأن "بريطانيا ستبحث الخيارات المتاحة في حال استخدم الأسد أسلحة كيميائية من جديد ضد شعبه".

وأضاف جونسون في حديث لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد: "لا توجد الآن مقترحات مطروحة على الطاولة لشن المزيد من الهجمات، لأن نظام الأسد ليس أحمقا لشن هجوم كيميائي آخر".

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وعبّر جونسون عن دعمه لقرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي انضمام بريطانيا للولايات المتحدة وفرنسا في العدوان على سوريا فجر السبت، وقال: "الضربة كانت تصرفا صائبا لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا".

واستهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية فجر السبت، عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها لمعاقبة دمشق على هجوم كيميائي مزعوم في دوما في ريف دمشق.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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