المسلحون أشعلوا الجبهات في حمص وحلب عشية العدوان الغربي على سوريا

استغلت الزمر المسلحة المعارضة قرب العدوان الثلاثي على سوريا أمس، واستهدفت قبل ساعة واحدة من شنّه، مطار النيرب العسكري شرقي حلب، ومواقع للجيش السوري في ريف حمص الشمالي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر عسكري، أن جبهة النصرة الإرهابية أطلقت عدة صواريخ "غراد" من مناطق سيطرتها في بلدة خان طومان جنوب غربي حلب باتجاه مطار النيرب العسكري، قبل ساعة واحدة على بدء العدوان الثلاثي على سوريا فجر السبت، ولفت إلى أنها سقطت في محيط المطار متسببة بأضرار مادية دون أي خسائر بشرية.

وذكرت مواقع إعلامية معارضة، أنه سمع دوي عدة انفجارات بعد منتصف اليل عشية العدوان، ناجمة عن استهداف الجيش لمناطق وجود المسلحين في محيط مدينة خان شيخون، وبلدتي الهبيط والتمانعة في ريف إدلب الجنوبي، كما جددت قوات الجيش صباح أمس قصفها لمواقع المسلحين في بلدة الهبيط.

وفي ريف حمص الشمالي، أفاد مصدر عسكري لـ"الوطن"، بأن العناصر المسلحة تعمّدت إشعال معظم الجبهات وخطوط التماس تزامنا مع الضربات الأمريكية البريطانية الفرنسية لإشغال قوات الجيش.

المصدر: "الوطن"

نتاليا عبدالله