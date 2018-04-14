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الجامعة العربية: أمير قطر لن يشارك في قمة السعودية (فيديو)

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الجامعة العربية: أمير قطر لن يشارك في قمة السعودية (فيديو)
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام، حسام زكي، السبت، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية غدا الأحد.

وقال حسام زكي في تصريح لقناة "cbc" المصرية إن التمثيل القطري سيكون على مستوى مندوبها الدائم لدى الجامعة وليس على مستوى الأمير.

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وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام إلى أن عدد الملوك والرؤساء الذين سيشاركون في القمة العربية الـ29 بلغ 17 ملكا ورئيسا، وهو تمثيل كبير إذ جميع أعضاء جامعة الدول العربية يبلغون 22 دولة، مجمدة منها عضوية سوريا.

وأضاف حسام زكي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة"، أن أهم قضية ستكون على الطاولة هي القضية الفلسطينية نظرا للانتكاسة الكبيرة في الموقف الأمريكي ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وبين أن القضية الفلسطينية ستكون مسار بحث رئيسي وسيكون هناك موقف عربي وصفه بالـ"مشرف" تجاه القضية الفلسطينية".

المصدر: قناة "cbc" المصرية

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