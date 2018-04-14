نتنياهو يشيد بالعدوان الثلاثي على سوريا ويحذر من إيران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف سورية اليوم السبت، وحذر من أن وجود إيران هناك يشكل خطرا على سوريا.

وقال نتنياهو في بيان مكتوب: "في ساعة مبكرة من هذا الصباح، وبقيادة أمريكية، أظهرت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أن التزامها لا يقتصر على إعلان المبادئ".

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وأضاف أنه على الرئيس السوري بشار الأسد أن يفهم أن توفيره قاعدة أمامية لإيران ووكلائها يعرض سوريا للخطر.

وصرح مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أحيطت علما بالضربات قبل وقوعها، وحين سئل عن التوقيت الذي أُبلغت فيه إسرائيل بالضربات قال المسؤول لرويترز: "أعتقد قبل 12 أو24 ساعة (من الهجوم)".

وردا على سؤال إن كانت إسرائيل ساعدت في اختيار الأهداف قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "لا.. على حد علمي".

وأكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في تصريح لـ"رويترز" أنه تم إخطار إسرائيل قبل الضربات لكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية استهدفت عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في دوما بالغوطة الشرقية.

المصدر: رويترز