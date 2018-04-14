الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان أن إجراءات الدول الغربية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع في سوريا بعد الضربات التي شنتها الدول الغربية.

وقال الكرملين في بيان: "تمت مناقشة الوضع المتفاقم في سوريا، نتيجة الضربات الصاروخية على هذا البلد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.. وشدد الرئيس الروسي على أن إجراءات مجموعة من الدول الغربية تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأكد البيان أن الجانبين الروسي والتركي "ينطلقان من حقيقة أنه في ضوء ما حدث، من الضروري تكثيف التعاون الثنائي بهدف تحقيق تقدم حقيقي في عملية التسوية السياسية في سوريا".

وكانت الرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق، عن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والتركي، وقالت إنه جرى الاتفاق خلاله على العمل للحد من التوتر ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضد الحكومة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبَّر هاتفيا لنظيره التركي، عن رغبته في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، حسب بيان الإليزيه.

المصدر: وكالات