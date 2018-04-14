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مجلس التعاون الخليجي يعرب عن تأييده للعدوان الثلاثي على سوريا

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مجلس التعاون الخليجي يعرب عن تأييده للعدوان الثلاثي على سوريا
Reuters
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج - عبداللطيف بن راشد الزياني
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أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده للضربة الصاروخية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد منشآت عسكرية للقوات السورية فجر السبت 14 أبريل.

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وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الضربة الصاروخية رسالة مباشرة للنظام السوري.

وأضاف أن الرسالة تؤكد أن دول العالم لن تتهاون أو تسكت تجاه مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين، وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية.

وأكد الأمين العام ضرورة وقف "جرائم الحرب" التي ترتكب في سوريا، وإنهاء معاناة الشعب السوري بعد سنوات من الحرب المدمرة.

ودعا الزياني الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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