السعودية.. قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة

بدأ قادة الدول العربية يصلون إلى المملكة السعودية، اليوم السبت، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29 التي ستلتئم بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران شرقي المملكة.

وتستضيف المملكة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ29 وسط تهديدات وتحديات كبرى تواجه الأمن القومي العربي، وعلى جدول أعمالها القضية الفلسطينية وملف القدس بالإضافة إلى الأزمة السورية والأزمة الليبية والأوضاع في اليمن وملف مكافحة الإرهاب.

ويترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال القمة العربية الـ 29 التي تُعقد في مدينة الظهران، علما أن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا في اجتماعهم في العاصمة الرياض، الخميس، مشاريع قرارات القمة سترفع إلى القادة العرب يوم الأحد.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، السبت إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، وكان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران وللمرة الأولى أعمال القمة العربية الـتاسعة والعشرون، التي يشارك فيها قادة الدول العربية من أعضاء جامعة الدول العربية الـ22.

ويعد المركز الذي أنشأته شركة "أرامكو" السعودية، على بعد خطوات من أول بئر نفطي تدفق بكميات تجارية والذي أطلق عليه مؤخرا مسمى "بئر الخير"، تحفة معمارية تحمل اسم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي لتجسيد رؤية المملكة في التحول للمجتمع المعرفي، ويضم بين جنباته مكتبة عصرية، ومركزا للابتكار، وواحة للصغار تشكل أول متحف من نوعه للطفل في العالم العربي، ومتحف التاريخ الطبيعي، وقاعات للفنون، ومركز الأرشيف، ويتعالى في وسطه برج المعرفة الذي يقدم البرامج التعليمية للرواد من كل الأعمار.

جدير بالذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أجرى اليوم السبت، زيارة لمقر انعقاد القمة التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية بمركز "إثراء" في مدينة الظهران، وأفاد المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي، بأن أبو الغيط اطلع على الترتيبات التنظيمية المتخذة لاستضافة القمة.

المصدر: وكالات