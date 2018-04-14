ترسانة الأسلحة التي استخدمها العدوان الثلاثي على سوريا

حشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أحدث أنواع الأسلحة للهجوم على سوريا، فما هي الأسلحة التي استخدمت في العدوان الثلاثي فجر اليوم على هذا البلد العربي؟

"B-1B" الأمريكية

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إن قاذفات "بي -1بي" الأمريكية شاركت في ضرب سوريا، لافتا إلى أن سفينة حربية أمريكية واحدة على الأقل في البحر الأحمر شاركت في الهجوم فجر اليوم.

US AIR FORCE

"تورنادو" البريطانية

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن 4 مقاتلات من طراز "تورنادو" شاركت في ضرب الأراضي السورية.

Reuters Russell Cheyne

"رافال" الفرنسية



نشر موقع الرئاسة الفرنسي على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو للحظة انطلاق الطائرات الفرنسية "رافال" للاشتراك في الضربة الغربية، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات باريس لم تنخرط في العملية أصلا.

وتحدثت وسائل إعلام فرنسية أن طائرتين حربيتين فرنسيتين من طراز "رافال" شاركتا في الضربة.

AFP KARIM SAHIB

الدفاع الروسية:

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه شاركت في القصف طائرات أمريكية من طرازات B-1B، وF-15 ،F-16 معززة بطائرات "تورنادو" البريطانية فوق البحر المتوسط، وسفينتا "لابون" و"مونتيري" الأمريكيتان من البحر الأحمر.

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وأكدت الوزارة أن المعتدين أمطروا سوريا بـ103 صواريخ مجنحة بما فيها "توما هوك" أطلقت من السفن الحربية، وقنابل جوية من نوع GBU-38 أسقطتها طائرات B-1B، فيما أطلقت طائرات F-15 وF-16 الأمريكية صواريخ "جو-أرض"، والطائرات البريطانية 8 صواريخ من نوع Scalp EG.

ولفتت الوزارة إلى أن قوات الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض وإسقاط 71 صاروخا باستخدام منظومات "إس-125" و"إس-200" و"بوك" و"كفادرات" و"أوسا" من أصل 103 صواريخ أطلقها المعتدون.

المصدر: وكالات

أحمد باديان