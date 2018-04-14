الصدر يعلن موقفه تجاه الضربة الثلاثية لسوريا

علق الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر على الضربة الغربية التي استهدفت سوريا فجر اليوم، معتبرا إياها إسهاما إضافيا في التنكيل بالشعب السوري.

وجاء في بيان نشره مكتب الصدر: "لا يخفى عليكم ما تعرضت له سوريا اليوم من ضربة أمريكية بمعونة بريطانيا وفرنسا، وهو أمر يسهم بالتنكيل بالشعب السوري الشقيق، إضافة إلى ما له من تداعيات كارثية على المنطقة عامة والعراق خاصة".

ودعا الصدر العراقيين بكافة أطيافهم "عربا وكردا وسنة وشيعة وباقي الأديان"، للخروج في تظاهرة حاشدة وسلمية "ليترجموا رفضهم للظلم والتعدي على الشعوب عامة والشعب السوري خاصة على أن لا يرفع فيها أي شعار سوى أعلام سوريا والعراق فقط".

المصدر: وكالات