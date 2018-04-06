قوات العميد سهيل الحسن تستعد لاقتحام دوما وتحرير بقية الغوطة الشرقية

قال مصدر ميداني لـRT، اليوم الخميس، إن قوات العميد سهيل الحسن تستعد لشن عملية عسكرية لاستعادة مدينة دوما بمشاركة عدد من تشكيلات الجيش السوري.

إقرأ المزيد

وأضافت مراسلتنا ليمونة صالح أن الطيران السوري شن غارات على مدينة دوما في الغوطة الشرقية ردا على نيران "جيش الإسلام"، مؤكدة أن القوة الجوية السورية عازمة على إنهاء العملية في المنطقة وتحرير مدينة دوما.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الطيران الحربي يشن الغارات لإسناد الفرق العسكرية من بينها الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.

وأفادت بأنه وبعد مرور أكثر من يوم على توقف المفاوضات بين الجانب السوري الروسي و"جيش الإسلام" خرجت الحافلات خالية من المسلحين وعوائلهم.

كما بينت أن جناحا كبيرا من "جيش الإسلام" لا يريد الخروج من المدينة، قائلة إن المدنيين والعديد من المسلحين يريدون الخروج وتسوية أوضاعهم والعودة إلى غطاء الحكومة السورية.

المصدر: RT