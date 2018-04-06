شاهد.. الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق ومدافع هاون في جوبر

عثرت وحدات من الجيش السوري على شبكة أنفاق، ومدافع هاون في جوبر استخدمها الإرهابيون في الاعتداء على مدينة دمشق ومحيطها.

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وكشفت السلطات السورية بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية، عن شبكة أنفاق كانت تستخدمها فصائل المعارضة، تمتد إلى حي جوبر الدمشقي.

وهذه الأنفاق كانت تستخدم لجلب المواد الغذائية من دمشق لبيعها للسكان مقابل ربح مالي قد يتجاوز ضعف سعرها الحقيقي. كما عثر أيضا على مشفيين ميدانيين تحت الأرض.

وسيطر الجيش السوري على حي جوبر وبلدات الغوطة الشرقية المحاذية له، إثر انتهاء عملية إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من مقاتلي فصيل فيلق الرحمن ومدنيين من المنطقة، التي يشهد دمارها على حجم المعارك والقصف.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط الأنفاق تراجع خلال عام 2017، حين تمكن الجيش السوري من السيطرة على أحياء القابون وبرزة وتشرين في شرق دمشق، ليصبح الاعتماد بشكل رئيسي على الأنفاق الممتدة بين حي جوبر وبلدات الغوطة الشرقية المحاذية له والتي كانت تحت سيطرة فصيل فيلق الرحمن.

المصدر: وكالات

رُبى آغا