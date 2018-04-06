إحالة إعلامي لبناني للمحاكمة بتهمة التغاضي عن شتم باحث سعودي لرئيس لبنان على الهواء

أصدر القضاء اللبناني قراره الظني ضد الإعلامي اللبناني مرسال غانم، والمسؤول في تلفزيون "آل بي سي آي" جان فغالي، بجرم التغاضي عن شتم باحث سعودي رئيس الجمهورية مباشرة على الهواء.

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وظن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، بغانم بجرم التدخل بالقدح والذم برئيس جمهورية لبنان، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورموز الدولة لجهة عدم إقدامه على قطع الاتصال مع ضيف برنامج التوك شو السياسي"كلام الناس"، الباحث السعودي إبراهيم آل المرعي ولم يقدم أي اعتذار لمشاهديه اللبنانيين عما بدر من ضيفه من إساءات تمس شعور غالبية الشعب اللبناني خلال الحلقة التي بثت على المحطة بتاريخ 9 نوفمبر2017 .

واعتبر القرار الظني أن غانم كان يعد هذا البرنامج ويقدمه ويبقى مسؤولا عن ما يجري تحت إدارته وفي برنامجه، الأمر الذي سهل للمدعى عليه آل مرعي الاستمرار في التعرض للرؤساء.

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وتبعا لذلك أحيل غانم على محكمة المطبوعات في جبل لبنان للمحاكمة بمقتضى عدة مواد من قانون العقوبات اللبناني.

كما أحيل فغالي على المحاكمة أمام المحكمة إياها بالمواد نفسها باعتبار أن التبعة تُلقى على المدير المسؤول في المحطة عن الأفعال الجرمية التي تقع في المؤسسة التي يتولى إدارتها.

ومنع القاضي منصور في قراره الظني، الذي جاء مطابقا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، المحاكمة عن غانم وفغالي في الشق المتعلق بتعرض غانم كلاميا لوزير العدل سليم جريصاتي، وذلك لانتفاء الادعاء الشخصي من وزير العدل والشك وعدم كفاية الدليل.

#فيديو

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ابراهيم آل مرعي@almarieibrahim

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الساسه اللبنانيون ضيعوا البوصله واذا كان اطلاق صاروخ على محيط مطار الملك خالد الدولي امر هين فهذي مصيبه

👇🏻 pic.twitter.com/Feb1dLGXzw — عيد العالي🇸🇦 (@eid_al3ali) 10 novembre 2017

#فيديو

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ابراهيم ال مرعي@almarieibrahim

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الرئيس سعد الحريري استقال من الحكومه اللبنانيه ولا يريد أن يقال من الحياه كما فعلوا مع ابيه من قبله

👇🏻 pic.twitter.com/7zwbMahHHO — عيد العالي🇸🇦 (@eid_al3ali) 10 novembre 2017

المصدر: الوكالة الوطنية

سعيد طانيوس