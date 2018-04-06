أمن الدولة السعودي يكشف عدد الأتراك الموقوفين على ذمة قضايا أمنية!

كشفت رئاسة أمن الدولة السعودية عن إيقاف 46 شخصا مشتبه بهم في قضايا أمنية، خلال الـ 15 يوما الماضية، بينهم 13 تركيا.

وأفاد موقع الجهاز الأمني الإلكتروني أن عدد الموقوفين من حاملي الجنسية التركية بلغ بذلك 17 شخصا.

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كما رصد الجهاز إيقاف أول شخص يحمل الجنسية الكينية على خلفية قضايا أمنية، فيما سجل ارتفاع عدد الموقوفين السعوديين إلى 4417 شخصا، بعد إيقاف 19 سعوديا مؤخرا.

وكذلك أفاد بإيقاف 6 يمنيين، ليصل عدد الموقوفين من حاملي الجنسية اليمنية إلى 320 شخصا.

وذُكر أن الموقوفين من حملة الجنسية السورية ارتفع عددهم إلى 211 شخصا، بعد أن جرى إيقاف 3 سوريين في الفترة الأخيرة.

كما تنوعت جنسيات الموقوفين خلال الـ 15 يوما الماضية، وكان من بين هؤلاء واحد من كل من نيجيريا ومصر وكينيا، واثنان من الأفغان، ليبلغ إجمالي عدد موقوفيهم 7، في حين ارتفع عدد الموقوفين المصريين إلى 70.

وسُجل كذلك إيقاف أشخاص من جنسيات أخرى، منهم 4 روس، و5 أمريكيين، واثنان من كندا، وفرنسي واحد.

وقد بلغ إجمالي الموقوفين من الدول الغربية 5322 شخصا، تتنوع أوضاعهم وحالاتهم القانونية.

المصدر: عكاظ

محمد الطاهر