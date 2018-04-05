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لبنان.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات بمخيم عين الحلوة

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات بمخيم عين الحلوة
Reuters / Ali Hashisho
مخيم عين الحلوة
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في مواجهات بين فصيلين بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين متناحرتين في أشكال حي الصفصاف في المخيم الأكبر في لبنان والواقع في ضواحي مدينة صيدا. 

وأفادت الوكالة الرسمية بأن القوى الإسلامية ولا سيما "عصبة الأنصار" تعمل على تطويق الأشكال ووضع حد له، مشيرة إلى أن سبب الاقتتال يعود إلى أن شخصا يدعى م. حمد أشعل النيران بكابلات نحاس وأخشاب بالقرب من منزل م. شريدي.

وتتكرر الاشتباكات من هذا النوع بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

من المهم الإشارة إلى أن  قوات الأمن اللبنانية تسيطر على مداخل ومخارج هذه المخيمات، بينما يتكفل الفلسطينيون بالأمن داخلها. 

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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