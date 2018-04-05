البحرية الأمريكية تلغي مناورات قرب سواحل جيبوتي

قررت القوات البحرية الأمريكية إلغاء مناورات عسكرية لها بالقرب من سواحل جيبوتي بعد حادثتي تحطم لطائرة ومروحية أمريكيتين في هذه البلاد.

وجاء في بيان للقوات البحرية الأمريكية بهذا الشأن أن "القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية ألغت مناورات "خنجر التمساح" بعد حادثتين جويتين منفصلتين في البلاد".

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وأشير في البيان أيضا إلى أن القوات الأمريكية قررت أيضا تعليق العمليات الجوية في أجواء البلاد.

ويأتي ذلك بعد تحطم مقاتلة "أي في 8 بي هاريير" قوات المشاة البحرية الأمريكية في جيبوتي يوم الثلاثاء الماضي. وتمكن الطيار من القفز بمظلته، ونقل إلى المستشفى، وحالته مستقرة. وفي اليوم ذاته تضررت مروحية "سي إيتش 53" أثناء الهبوط في جيبوتي.

المصدر: تاس

أنطون زوييف