الحريري: كتيبة نموذجية جديدة لمساندة قوات اليونيفيل جنوبي الليطاني

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الهدف من تشكيل كتبية نموذجية جديدة للجيش هو تعزيز الانتشار العسكري في منطقة جنوب الليطاني لمساندة قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل".

وأضاف الحريري، في حديث لمجلة "الأمن العام" نشر نصه اليوم الخميس: "هذه الكتيبة تهدف إلى.. مساندة قوات اليونيفيل في عملها ضمن قراري مجلس الأمن 1701 و2373".

وأوضح الحريري أن تشكيل هذه الكتبية سيترافق مع إرسال مزيد من عناصر الجيش اللبناني إلى جنوب البلاد، وذلك بالتزامن مع "توجه لبنان نحو مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني بعد الانتخابات النيابية المقبلة"، وبخاصة، في ظل دعوة الرئيس ميشال عون المجتمع الدولي إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية من أجل تمكينها من القيام بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفقا لهذه الاستراتيجية.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أهمية تعزيز القوات المسلحة الوطنية عند تطرقه إلى مؤتمر "روما ـ 2" المخصص لدعم الجيش اللبناني الذي عقد في شهر مارس الماضي بالعاصمة الإيطالية بمشاركة 41 دولة إضافة إلى حلف الناتو بصفة مراقب.

وقال الحريري في هذا السياق إن المؤتمر "شكل لحظة استثنائية في تاريخ لبنان، على الدولة الاستفادة منها للشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره لقطاع الأمن".

وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أصبحوا مدركين جيدا أن أحد أبرز شروط الاستقرار في المنطقة هو تقوية الجيش وكل القوى الأمنية اللبنانية، بحيث تتمكن من بسط سلطتها على كل الأراضي والحدود اللبنانية".

وشدد الحريري على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، مؤكدا أن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة وفقا للدستور.

يذكر أن تفويض قوات حفظ السلام الأممية المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان محدد في الشريط بين نهر الليطاني والخط الأزرق بجنوب البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

إينا أسالخانوفا