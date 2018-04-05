عون للمنسقة الأممية: تهديدات إسرائيل عمل حربي

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل بأن التهديدات التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد بلاده غير مقبولة باعتبارها "عملا حربيا".

وأكد عون، خلال اجتماعه مع المسؤولة الأممية اليوم الخميس، حرص لبنان على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، لأنه "بلد يؤمن بالسلام وينبذ الحروب".

وشكر الرئيس عون السيدة كارديل على الجهود التي بذلتها والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر "روما 2" لدعم الجيش اللبناني المنعقد في مارس الماضي، مؤكدا "حرص لبنان على استمرار هذا التعاون".

من جهتها، أكدت كارديل "استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان في كل المجالات، والعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

إينا أسالخانوفا