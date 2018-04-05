عشية "جمعة الكاوتشوك".. الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس على حدود غزة وإسرائيل

حثت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إسرائيل على التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس"، داعية الفلسطينيين إلى "تجنب الاحتكاك" خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة وإسرائيل.

وعبر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف عن قلقه قبيل زيادة متوقعة في عدد المحتجين الفلسطينيين غدا الجمعة.

وقال ملادينوف، وهو المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "أتابع بقلق الاستعدادات المستمرة والكلمات الداعية لمسيرة العودة الكبرى المقررة يوم الجمعة في غزة".

وأضاف: "على القوات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند السياج الحدودي بغزة، ويجب السماح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات بأسلوب سلمي. وينبغي عدم تعريض المدنيين، خاصة الأطفال، للخطر عمدا أو استهدافهم بأي شكل".

إسرائيل: الجنود سيطلقون النار في حال حصول استفزازات

فيما حذرت إسرائيل من أنها ستبقي على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها في 30 مارس بإطلاق النار في حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة.

وقام الشبان الفلسطينيون بجمع عدد كبير من إطارات السيارات لإشعالها خلال تظاهرات الجمعة التي أطلقوا عليها اسم "جمعة الكاوتشوك (الإطارات)". كما قاموا بجمع مرايا للتشويش على القناصين الإسرائيليين على الجانب الآخر من الحدود.

وعشية هذه التظاهرات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: "إذا كانت هناك استفزازات، سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع، كما حدث الأسبوع الفائت".

ويوم الجمعة الماضي، أدت تظاهرة لعشرات الآلاف على حدود غزة إلى اشتباكات دامية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 18 فلسطينيا.

وقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي جوي قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بينما توفي فلسطيني آخر متأثرا بجروح بعد إصابته برصاص إسرائيلي أثناء مواجهات في شرق رفح، الجمعة الماضي.

وبذلك يرتفع إلى عشرين عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ يوم 30 مارس الذي كان الأكثر دموية منذ حرب 2014 التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون، الجمعة الماضي في "يوم الأرض"، حركة احتجاج تحت عنوان "مسيرة العودة" يفترض أن تستمر ستة أسابيع، للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

المصدر: رويترز + أ ف ب

قدري يوسف