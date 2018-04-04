الشاباك: أحبطنا هجوما من غزة على سفينة إسرائيلية

أعلن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل 10 فلسطينيين من غزة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة.

وأوضح "الشاباك" في بيان رفع الجيش الإسرائيلي السرية عنه اليوم الأربعاء: "في تاريخ 12 مارس، تم اعتقال 10 فلسطينيين من رفح، وتم التحقيق معهم بعد الاشتباه بجمعهم معلومات والتخطيط لتنفذ عملية على سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية".

وأضاف: "أظهرت التحقيقات أن أحد المشتبهين ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، ولعب دورا في التخطيط لعملية ضد عدة زوارق من سلاح البحرية".

وأشار إلى أن المشتبهين كانوا يخططون لاستخدام قارب صيد بغرض خداع سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية، فيما يطلق زورق آخر صاروخا مضادا للدبابات على السفينة الإسرائيلية ويقترب قارب ثالث من السفينة لاختطاف الجنود للمساومة.

: أهنئ جيش الدفاع والشاباك على قيامهما بإحباط العملية الإرهابية البحرية التي خططت حركة الجهاد الإسلامي لتنفيذها. ستعمل قوات الأمن على جميع الساحات من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنينا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٤ أبريل، ٢٠١٨

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وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش والشاباك وقال: "أهنئ جيش الدفاع والشاباك على قيامهما بإحباط العملية الإرهابية البحرية التي خططت الجهاد الإسلامي لتنفيذها".

المصدر: وكالات

أحمد باديان