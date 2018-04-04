خامنئي لهنية: دعم المقاومة الفلسطينية واجب ديني وإنساني

أكد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، في رد على رسالة وجهها إلية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن إيران تعتبر دعم المقاومة في فلسطين "واجبا دينيا وإنسانيا".

وقال خامنئي: "نرى أنفسنا مكلفين بدعمكم بكل الأشكال، هذا واجب ديني وسنعمل بهذا الواجب كما في السابق"، وفق مقتطفات من الرسالة نشرت على موقعه الرسمي.

وتابع المرشد الأعلى الإيراني: "أشرتم إلى خيانة ونفاق بعض الدول العربية في هذه المنطقة ومخططاتهم الخبيثة في التبعية للشيطان الأكبر (واشنطن).. أن ما كتبته في هذا الخصوص هو حقيقة بحتة ويحظى بتأييدنا".

وكان هنية قد بعث برسالة إلى خامنئي حول القدس، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة تحاك ضد القدس والفلسطينيين، وأعرب فيها عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيران.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة