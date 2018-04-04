زعيم كردي يلمح إلى احتمال عمل عسكري مشترك مع العراق ضد "داعش"

لمح سياسي كردي سوري بارز إلى إمكانية شن "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة العراقية عمليات عسكرية مشتركة ضد تنظيم "داعش" في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وحذر القيادي في حركة "المجتمع الديمقراطي" الكردية السورية، آلدار خليل، من خطر عودة وجود "داعش" في شرق سوريا في ظل تراجع عمليات "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة منذ تمركز مقاتليها شمال غرب البلاد لمواجهة عملية "غصن الزيتون التركية.

وقال في مقابلة هاتفية مع وكالة "رويترز": "العراق دولة جارة وهي تعاني أيضا من الإرهاب ومن داعش".. "داعش موجود في منطقة مشتركة بينا وهذا يشير إلى إمكانية توفر أجواء قد تمهد لتطوير عمل مشترك ضده".

واعتبر خليل أن تغير أساليب القتال في عفرين بعد سيطرة الجيش التركي و"السوري الحر" على المنطقة قلل الحاجة إلى عدد كبير من المقاتلين الأكراد في شمال غربي سوريا.

وأضاف: "من قبل كان عدد القوات كبيرا جدا وكانت المعارك بأسلوب حرب مواجهة جبهات، لكن حاليا الأسلوب والتكتيك المتبع في عفرين هو أسلوب حرب العصابات لذلك العدد قل كثيرا عما كان عليه في السابق"، مؤكدا أن هذا التغير يتيح "توجيه العدد الفائض من القوات إلى المناطق الأخرى لتوفير الحماية لها" من داعش أوأي خطر آخر.

ولفت خليل إلى أن تنظيم "داعش" انتعش مجددا على خلفية حملة عفرين وبدأ في التوسع في المنطقة واستفاد كثيرا من الفراغ القائم هناك، مضيفا أن الفصائل الكردية تحاول إيجاد طرق ملائمة للتصدي لتغوله.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا