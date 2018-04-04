الأردن.. سجن شخصين خططا لقتل عسكريين وتفجير كنيسة

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة بحق اثنين كل واحد على حدة، خططا لتنفيذ أعمال إرهابية وقتل عسكريين وسياح أجانب وتفجير كنيسة داخل الأردن.

وذكر قرار المحكمة الذي تُلي في جلسة ضمن 10 جلسات عقدتها، أن المتهمين خططا لهذه الجرائم بناء على طلب من تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أدانت المحكمة في جلسة أخرى، شخصين آخرين بتهم الترويج لتنظيم "داعش"، وحبسهما مع الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 5 سنوات حسب ظروف وحيثيات كل قضية.

المصدر: "بترا"

علي الخطايبة