البحرين تمنع برلمانيا دنماركيا من دخولها للقاء معارض سجين

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن السلطات البحرينية منعت اليوم الأربعاء، نائبا في البرلمان الدنماركي وناشطا حقوقيا إيرلنديا من دخولها لزيارة ناشط بحريني سجين.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحكومة البحرينية قوله، إن السلطات رفضت دخول البرلماني الدنماركي، لارس أصلان راسمون، والناشط الإيرلندي، برايان دولي، بسبب نقص الإجراءات الواضحة للحصول على تأشيرة دخول البحرين.

من جهته أوضح البرلماني الدنماركي، وهو نائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه جاء مع الناشط الإيرلندي دولي لكي يسلطا الضوء على السجين البحريني عبد الهادي الخواجة وغيره من نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين القابعين في السجون، من جهة، ومن جهة أخرى لتذكير الحكومة الدنماركية بأن عليها أن تضغط أكثر من أجل إطلاق سراح الخواجة ورفاقه.

وجاء في بيان نشره الناشط برايان دولي: "منع برلمانيون وجماعات حقوق الإنسان وصحفيون من دخول البحرين يظهر حجم ما تريد السلطات إخفاءه".

وكانت الحكومة الدنماركية قد دعت نظيرتها البحرينية عدة مرات لإطلاق سراح الخواجة أو تسليمه للدنمارك منذ أن قامت الشرطة البحرينية باعتقاله تمهيدا لمحاكمته،علما أنه يحمل الجنسية الدنماركية.

ويقضي الخواجة حاليا حكما بالسجن المؤبد بعدما أدين من قبل القضاء البحريني في اتهامات تتعلق بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة