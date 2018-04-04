فصائل مسلحة تمنع حافلات "جيش الإسلام" من دخول جرابلس

أفاد نشطاء بمنع فصائل مسلحة، خلال يومين متتاليين، الحافلات التي تقل مسلحي "جيش الإسلام" المنطلقة من الغوطة الشرقية، من دخول جرابلس في مناطق ريف حلب الشمالي.

وخرجت الثلاثاء مظاهرتان حاشدتان في مدينتي "إعزاز والباب" بريف حلب الشمالي والشرقي، طالبتا الحكومة التركية وفصائل الجيش السوري الحر، بالسماح للحافلات بالدخول إلى مناطق ريف حلب الشمالي "درع الفرات".

وأُوقفت الحافلات على معبر "أبو الزندين" شرقي حلب المحاذي لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث أن إدارة المعبر رفضت السماح لهم بالدخول إلى المدينة، وذلك بقرار تركي لغياب التنسيق، وفق النشطاء.

وعادت المصادر لتؤكد بدء التجهيزات لدخول المسلحين وعائلاتهم العالقين في معبر أبو الزندين جنوب مدينة الباب إلى مناطق ريف حلب الشمالي، بعد رفض إدخالهم إلى جرابلس. ولفتت المصادر إلى أنهم سينقلون إلى مخيم شبيران قرب مدينة قباسين.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله