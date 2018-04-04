الأردن.. حبس تكفيري منع أولاده من الدراسة

صدر حكم اليوم الأربعاء عن محكمة أمن الدولة الأردنية يقضي بحبس خمسيني بالأشغال 3 سنوات، بتهمة تكفير مؤسسات حكومية ومنع أبنائه من الالتحاق بالمدارس.

وقالت المحكمة في جلسة علنية، إن الأب الخمسيني متهم بجناية القيام بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وإحداث الفتنه بين الناس والإخلال بالنظام العام.

وخفضت المحكمة مدة سجن المتهم الموقوف منذ نوفمبر 2017 من 5 إلى 3 سنوات لإعطائه فرصة إعادة النظر في معتقداته وتصويب مسار حياته.

ووفقا لمحاضر التحقيق، فإن المتهم من حملة الفكر التكفيري منذ 23عاما، ويعتبر الحكومة الأردنية ومجلس النواب (البرلمان) وجميع مؤسسات الدولة مشركة.

ومنع المتهم أبناءه من متابعة دراستهم في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى بسبب اعتقاده بكفرها وتنافيها مع معتقداته.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

علي الخطايبة