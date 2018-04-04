توقيف الآثاري العراقي مكتشف "الثور المجنح الجديد" في الموصل

أوقفت السلطات الأمنية في محافظة نينوى رئيس مركز "كلكامش" للآثار فيصل جبر بعد يوم على اكتشافه تمثالا ضخما للثور المجنح الآشوري تحت أنقاض جامع النبي يونس في مدينة الموصل.

وقالت ليلى صالح وهي نائبة رئيس المركز غير الحكومي لـ RT، إن "السلطات الأمنية أوقفت الدكتور فيصل جبر وفق مذكرة رفعها مدير آثار وتراث نينوى، كل هذا لأننا قمنا بعمل استكشافي أظهر إهمال هذه الدائرة".

وأضافت صالح: "نسعى للإفراج عن جبر، لكننا نلحظ وجود تماطل واضح من قبل المشتكين عليه في عملية التجاوب لإطلاق سراحه".

وكان جبر أعلن أمس الثلاثاء العثور على ثور مجنح يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة آلاف عام، داخل موقع أثري في تلة جامع النبي يونس الذي فجره إرهابيو "داعش" خلال فترة سيطرتهم على الموصل.

وقال جبر إن الموقع كان يستخدمه التنظيم كأنفاق خلال معركته ضد القوات الحكومية، وأضاف: "كنا ننقب ونبحث عن هذه الآثار منذ تحرير مدينة الموصل، حتى تمكنا من العثور على الثور المجنح".

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المصدر: RT