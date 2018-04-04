البيت الأبيض: المهمة العسكرية لاستئصال داعش في سوريا اقتربت من نهايتها

أعلن البيت الأبيض أن المهمة العسكرية لاستئصال تنظيم "داعش" في سوريا اقتربت من نهايتها، داعيا دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل من أجل ضمان عدم إعادة التنظيم الإرهابي نفوذه أبدا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن "واشنطن ستواصل التشاور مع شركائها وأصدقائها بشأن الخطط المستقلبية"، بهذا الخصوص.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستمرون في "التخلص من وجود داعش الضئيل المتبقي في سوريا الذي لم تقض القوات الأمريكية عليه بعد".

وتوقعت واشنطن أن تعمل دول المنطقة وخارجها على "إحلال السلام وضمان ألا يرفع داعش رأسه من جديد أبدا".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على تمديد بقاء القوات في سوريا لفترة أطول بقليل من دون أن يقطع على نفسه التزاما طويل الأمد.

وأضاف المسؤول أن ترامب يحرص على ضمان هزيمة داعش، ويريد من دول أخرى في المنطقة أن تدخل على الخط وتساعد في إحلال الاستقرار في سوريا.

وقبل ذلك، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس اليوم، إن مجلس الأمن القومي اتخذ قرارا حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مضيفا أن البيت الأبيض سيعلن عنه في وقت قريب.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا