قوة بحرية أوروبية تكشف اسم الناقلة السعودية التي قصفها الحوثيون

كشفت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم عن أن ناقلة النفط السعودية التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية يوم أمس، كانت ناقلة "أبقيق"، وتحمل مليوني برميل من النفط.

وأفادت وكالة "رويترز" أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تملك الناقلة، لم ترد على طلب للحصول على توضيح لهذه الأنباء.

وكان التحالف العربي بقيادة الرياض، قد أعلن أمس أن المسلحين الحوثيين قصفوا إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية غربي ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، مضيفا أن الهجوم تسبب بإصابة الناقلة بشكل طفيف، حيث استكملت خطها الملاحي وأبحرت شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات