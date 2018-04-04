نائب عراقي لـ RT: خطر "داعش" لا يزال يحدق بمحافظة ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى العراقية رعد الماس، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا محدقا يتهدد محافظة ديالى شرقي العراق.

وأوضح الماس في حديثه لـ RT أن "هناك أفرادا من التنظيم يقومون بعمليات إرهابية بشكل شبه يومي، وذلك بنصب نقاط التفتيش الوهمية أو استهداف الأحياء السكنية بقذائف الهاون، وهذا بحد ذاته خطر على حياة المدنيين في المحافظة".

وأضاف أن "التنظيم استهدف أمس الثلاثاء قرى تلال حمرين بقذائف الهاون، وينشط هناك رغم تحذيراتنا المستمرة للقوات الأمنية والحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "المعلومات الاستخبارية تؤكد وجود نشاط وتحركات مستمرة لعناصر التنظيم في المناطق الجبلية والبساتين وبعض أطراف المحافظة، وهذا يستدعي تنفيذ العمليات الاستباقية لوأد خطرهم".

المصدر : RT