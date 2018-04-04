اختطاف أسرة جزائرية في العاصمة الليبية طرابلس

نقلت محطة تلفزيونية جزائرية عن أوساط مقربة من الجالية الجزائرية في ليبيا، أن ثلاثة أفراد من أسرة جزائرية اختطفوا في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزلها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المواطن الجزائري بورحيل بومدين أعلن عن اختطاف أسرته من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزلها في طرابلس واقتادت ثلاثة من أفرادها إلى جهة مجهولة.

وأفادت الوكالة أيضا بأن بومدين بعث بنداء استغاثة إلى سلطات بلاده، مشيرا إلى أن ضحايا الاختطاف هم زوجته البالغة من العمر 52 عاما، وابناه البالغين من العمر 21 و18 عاما.

وأشارت قناة تلفزيون "النهار" الجزائرية إلى تضارب الروايات حول عملية الاختطاف، مع غياب تأكيد رسمي من السلطات الليبية والجزائرية، مضيفة أن قنصلية الجزائر العامة في طرابلس قيدت الشكوى التي رفعها أحد رعاياها ورفعتها إلى وزارة الشؤون الخارجية.

كما عرضت القناة التلفزيونية صورا للمخطوفين الثلاثة، إضافة إلى شابة اسمها ناريمان، وهي من مواليد عام 1991، مضيفة أن رب الأسرة لم يكن متواجدا في المنزل لحظة اقتحامه واختطاف أفراد الأسرة.

المصدر: وال + المرصد

محمد الطاهر