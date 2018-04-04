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الدفاع الروسية: مغادرة 1211 مسلحا وذويهم دوما خلال الساعات الـ24 الماضية

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الدفاع الروسية: مغادرة 1211 مسلحا وذويهم دوما خلال الساعات الـ24 الماضية
Globallookpress Ammar Safarjalani
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1211 مسلحا وذويهم، غادروا دوما في الغوطة الشرقية على متن 25 حافلة متوجهين إلى محافظة حلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة: "في الـ24 ساعة الماضية، وعبر ممر مخيم الوافدين، تم إجلاء 1211 مسلحا وعائلاتهم، نقلوا على متن 25 حافلة إلى شمالي محافظة حلب".

وأضافت: "بلغ إجمالي عدد المغادرين من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية 3480 نسمة منذ بدء الهدن الإنسانية".

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ولفتت إلى استمرار عمل معبر "مخيم الوافدين"، وأن الكاميرات التي نصبها الجانب الروسي لرصد خروج المسلحين عبر "مخيم الوافدين"، تواصل عملها على مدار الساعة.

وأضافت، "منذ بدء العمل بالهدن الإنسانية في الغوطة الشرقية، بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تم إجلاء 156 ألفا و620 شخصا".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان

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