العاهل السعودي يؤكد دعمه للحقوق الفلسطينية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان هاتف ترامب مساء الاثنين، وبحث معه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين، وشدد "على ضرورة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية".

ووفقا للوكالة، جدد الملك سلمان التأكيد على "مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وجاءت المكالمة بعد تصريحات أدلى بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أقر فيها بحق الإسرائيليين في العيش في سلام على أرضهم، تزامنا مع سقوط 16 قتيلا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة بمناسبة ذكرى يوم الأرض مؤخرا.

وفيما يخص الملف اليمني، أعرب العاهل السعودي "عن تقديره للبيان الصادر عن البيت الأبيض خلال زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا وما تضمنه من موقف قوي تجاه المليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيراني".

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وذكرت "واس"، أن ترامب أكد على "ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشيدا بدور السعودية في تحقيق الاستقرار وجهودها في هذا الشأن.

وأشار الزعيمان إلى أهمية "ما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة" في محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وفي هذا الصدد، لفت الملك سلمان إلى "ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية، يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه".

المصدر: وكالات

متري سعيد