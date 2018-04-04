مسؤولون بريطانيون يتعهدون للأكراد بالتضامن معهم

تعهد وفد بريطاني زار قيادات كردية في شمالي سوريا، بالوقوف إلى جانبهم في وجه ما يتعرضون له من تهديدات.

وقال عضو حزب العمال البريطاني في مجلس اللوردات موريس غلاسمان، حسب "رويترز" خلال الاجتماع مع قياديين أكراد في مدينة القامشلي السورية: "نحن هنا لأجل علاقة طويلة الأمد معكم، حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم، ونعرب أيضا عن تضامننا معكم من القلب".

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وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن الوفد البريطاني وصل مساء أمس الثلاثاء إلى المنطقة عبر معبر سيمالكا الحدودي شمالي سوريا.

وضم الوفد البريطاني حسب الوكالة، لويد رسل مويل النائب عن حزب العمال البريطاني، واللورد موريس غلاسمان، ومدير مكتب النقابات الدولي سيمون دبينغ، ومسؤول النقابات في بريطانيا يان فليتشر، ومدير مركز التقدم الكردي إبراهيم دوغوس.

المصدر: وكالات