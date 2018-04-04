ليبيا والسودان ونيجيريا وتشاد تتفق على مكافحة الجريمة العابرة للحدود

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي عسكري أمني في نيامي عاصمة النيجر على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة "الجريمة المنظمة العابرة للحدود" في منطقة الساحل.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع نيامي: "اتفقت الدول الأربع على وضع آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

ولفتت الدول الأربع في بيانها إلى أن "منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة ومستدامة تطال الدول الأربع"، كما أصبحت "قاعدة للمنظمات الإرهابية وللمهربين من كل الصنوف، وللمجموعات المسلحة المناوئة للدول المجاورة، حيث تتمارس هذه المجموعات تجنيد المرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقما".

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الأجهزة الأمنية في الدول الأربع وتم الاتفاق في ختامه على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في الـ3 من مايو المقبل في العاصمة التشادية نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.

ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلبا أساسيا للغرب ولقادة المنطقة، لكن المحادثات الرامية لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله