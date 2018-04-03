النائب العام السعودي: سنلاحق كل قضايا الفساد بما فيها البسيطة

أفاد النائب العام السعودي سعود المعجب اليوم الثلاثاء، بأن الحملة على الفساد ستلاحق جميع القضايا بما فيها البسيطة، بعدما استهدفت أعضاء من النخبة السياسية ورجال الأعمال في البلاد.

وقال المعجب في تصريح للتلفزيون الرسمي: "الحملة قائمة ما دام يوجد ولو قضايا بسيطة... ولن تنتهي إلا بانتهاء قضايا الفساد"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهم بالفساد لعشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر 2017 وتم احتجازهم، بناء على أوامر مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واستجواب كثير منهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة التي تقول إنها رتبت لجمع أكثر من مئة مليار دولار من مثل هذه التسويات.

وأعيد افتتاح الفندق أمام الجمهور في فبراير شباط بينما ظل 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات بحلول ذلك الوقت رهن الاحتجاز وقد يواجهون المحاكمة.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة