المنامة: ما يحصل في السعودية هو الأهم في المنطقة.. ولا حل مع قطر

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن ما يحصل في السعودية من تطور وانفتاح هو أهم ما يحدث في المنطقة، فيما اعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حل لأزمة قطر في الظروف الراهنة.

وقال الوزير البحريني على هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي الـ 17 الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في الإمارات، إن علاقات بلاده بالسعودية قديمة وحلف متجذر، مشيدا بالعلاقات الأسرية القديمة بين العائلتين الحاكمتين في المملكتين.

واعتبر آل خليفة أن الإعلام الملتزم في تطور مستمر، بينما هناك بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية التي احترفت الكذب واختلاق الأخبار والإساءة إلى الآخرين، مشددا على ضرورة بذل جهد كبير في مواجهة الإعلام الكاذب من خلال إبراز الحقائق بكل احترافية، ومنع معاول الهدم الإعلامي من التأثير على مجتمعات ودول المنطقة العربية.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

علي الخطايبة