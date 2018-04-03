غوتيريش يدعو إلى فتح كل الموانئ والمطارات اليمنية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطراف الصراع في اليمن إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وسرعة فتح الموانئ والمطارات اليمنية لإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين.

وقال غوتيريش في افتتاح مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف، اليوم الثلاثاء: "أدعو كافة أطراف الصراع في اليمن إلى التعاون مع مبعوثي الخاص مارتن غريفيتث، دون تأخير"، مضيفا أن "الحل الوحيد لليمن هو التوصل إلى تسوية سياسية من خلال المفاوضات وعبر حوار شامل بين كافة الأطراف".

وذكّر بأن أكثر من 22 مليون شخص أي ما يعادل ثلاثة أرباع السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن المتضرر من النزاع، وحث المجتمع الدولي على "بذل كل ما هو ممكن" للدعم الإنساني هناك.

ودعا غوتيريش إلى إبقاء موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والإغاثية، وخاصة تلك التي تحمل الغذاء والأدوية والوقود، لافتا إلى أهمية "بقاء كل الموانئ والمطارات مفتوحة لوصول المساعدات بما فيها مطار صنعاء، الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة إلى اليمن".

يتبع...