كاسترو يلتقي الجبير خلال زيارة "تاريخية" إلى كوبا!

عقد الرئيس الكوبي راؤول كاسترو مباحثات في هافانا مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي وصل إلى كوبا في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.

وقال تقرير أعده التلفزيون الكوبي إن "راؤول كاسترو وعادل الجبير اعتبرا أن العلاقات بين البلدين بلغت مستوى عاليا، واتفقا على مواصلة تطوير التعاون وبحثا القضايا الإقليمية والدولية الملحة".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التقى في وقت سابق نظيره الكوبي برونو رودريغيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط ريكاردو كابريساس.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الدبلوماسية السعودية إلى كوبا، في حين أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان استقبل بجدة في مايو 2017 نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط ريكاردو كابريساس، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.

يذكر أن كوبا أبرمت مع صندوق التنمية السعودي عام 2016 اتفاقيتين بقيمة 60 مليون دولار تضمنتا توريد سلع من السعودية إلى كوبا، وتمويل مشاريع كوبية في مجال إمدادات المياه.

كما منحت السعودية في السنة التالية كوبا قرضا بقيمة 26 مليون دولار لترميم القسم التاريخي من العاصمة هافانا.

المصدر: تاس

محمد الطاهر