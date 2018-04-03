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الصومال.. مقتل 5 من "حركة الشباب" في غارة أمريكية

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الصومال.. مقتل 5 من
@USAfricaCommand
الصومال.. مقتل 5 من "حركة الشباب" في غارة أمريكية
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أعلنت القيادة العسكرية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، مقتل خمسة من عناصر "حركة الشباب" الصومالية في غارة جوية.

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وأشار البيان إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل خمسة 5 مسلحين بالإضافة إلى تدمير مركبة واحدة، دون سقوط أي مدني.

وقالت القيادة إن الغارة شُنت ظهر الأحد لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال وبالتنسيق معها.

وأفادت قيادة "أفريكوم" بأن القوات الأمريكية ستواصل استخدام جميع الإجراءات المسموح بها، والمناسبة لحماية مواطني الولايات المتحدة وإحباط التهديدات الإرهابية، واستهداف "الإرهابيين" ومعسكرات تدريبهم وملاذاتهم "الآمنة" في جميع أنحاء الصومال والمنطقة.

المصدر: د ب أ

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